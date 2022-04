Carnasciali: “Le difficoltà ci stanno, è ingeneroso sminuire Italiano”

L'ex terzino viola: "Forse la Fiorentina si è un po' seduta, ma nell'arco di un campionato ci possono essere difficoltà"

L'ex difensore viola Daniele Carnasciali a preso la parola a tmw radio il giorno dopo la pesante sconfitta per 0-4 subita dalla Fiorentina per mano dell'Udinese. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo una stagione tirata e dopo la bella vittoria di Napoli, forse i viola si sono un po' seduti. Ma nell'arco di un campionato ci possono essere difficoltà. Per me rimane un ottimo campionato. Non è ancora finito e ci sono partite difficili, ma può dire ancora la sua per l'Europa. Il calo mentale e fisico può esserci stato, ma ci sta nell'arco di una stagione. Forse la vittoria di Napoli li ha fatti sentire troppo bravi".