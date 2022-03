Carnasciali: “Ho ancora negli occhi l’occasione di Ikoné contro la Juventus”

L'ex viola: "La Fiorentina ha tanti esterni d'attacco bravi. Hanno caratteristiche diverse ma nessuno di loro è un finalizzatore"

L'ex viola prosegue: "Negli ultimi dieci metri bisogna essere lucidi, non si possono sprecare chances come quella. Ci sono tanti allenatori che amano gli esterni a piedi invertito, ma durante la partita se parti così puoi cambiare pozione per arrivare sul fondo e crossare: a me piace avere l’esterno a piede invertito, che ha la possibilità di calciare".