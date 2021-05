Cacia: “Iachini non è stato capito. Vlahovic? E’ destinato ad un top club”

"Sul serbo mi sono un po' ricreduto, inizialmente segnava poco e neanche sembrava una prima punta..."

"Iachini? Si è trovato in un ambiente che non l'ha capito e non ha raggiunto l'apice della sua idea. Oltre la pandemia poi c'è stata anche l'interruzione con Prandelli, non avevo comunque dubbi che potesse raggiungere l'obiettivo finale. So che allenatore e che motivatore sia, lui è come Castori. Dispiace perché mi avrebbe fatto piacere che potesse rimanere ancora alla Fiorentina, magari partendo con una programmazione più dettagliata e chiara, per vedere cosa poteva fare. Sono sicuro che potrà trovare altre occasioni. Vlahovic? Mi sono un po' ricreduto, inizialmente segnava poco e neanche sembrava una prima punta. Caratteristiche e potenzialità comunque si vedevano anche prima, il salto di qualità l'ha fatto sotto porta. Essendo giovane può essere destinato a qualche top club".