Caceres: “Sono contento di vedere Vlahovic alla Juve, è davvero forte”

El "pelado" Martin Caceres è stato intervistato dalla Gazzetta Dello Sport , in occasione di Juventus-Siviglia. Nel corso dell'intervista ha parlato anche di Vlahovic, con il quale ha giocato insieme:

"Vlahovic. Abbiamo giocato assieme a Firenze ed è davvero forte. Sono contento di vederlo alla Juve e, anche se quest’anno ha segnato meno, non si discute. È uno di quei nove un po’ ignoranti e cattivi come piacciono a me. Dusan ha caratteristiche diverse da Luis Suarez, ma lo spirito è lo stesso. Vlahovic è nel podio delle punte più forti della Serie A con Osimhen e Giroud. "