C. Zanetti su Italiano: “Firenze non aspetta. E’ una sfida importante”

Cristiano Zanetti , ex centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com anche della squadra viola.

Italiano-Fiorentina: "E' un bravo allenatore, ha fatto bene a Spezia. Firenze certamente pretende di più e quindi è una sfida importante. A Spezia se perdevi fuori casa giocando bene in fondo andava bene lo stesso, a Firenze non puoi permettertelo perché sennò rischi di essere contestato. Oltre a giocar bene, servono i risultati. Firenze non aspetta. A Spezia ripeto, se perdi pensi alla partita successiva, a Firenze sale il livello".