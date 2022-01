Buso: “Sorpreso dalla cessione di Vlahovic. Cabral? Finalizza ma partecipa poco”

L'ex viola su Vlahovic: "Ero convintissimo potesse restare fino a giugno, anche per le per ambizioni tecniche della squadra"

Renato Buso, ex di Fiorentina e Juventus, ha commentato le ultime mosse della Fiorentina sul mercato. Queste le sue parole a tuttomercatoweb: "Vlahovic? Innanzitutto sono parecchio sorpreso, non mi aspettavo potesse andar via a gennaio. Ero convintissimo potesse restare fino a giugno, anche per le per ambizioni tecniche della squadra. Ci tenevo, peccato perché è una perdita importante, stiamo parlando di un giocatore straordinario".