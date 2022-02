Buso: “Piatek perfetto per il gioco di Italiano. Cabral? Servirà del tempo”

L'ex viola: "Bravo Italiano a dare subito fiducia a Piatek che in questo momento da più sicurezze al tecnico rispetto a Cabral"

L'ex viola Renato Buso ha espresso la sua opinione su alcuni dei temi più caldi dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Toscana: "Per la Fiorentina è lecito e giusto sognare, esprime un grande gioco. Piatek? Operazione intelligente, il giocatore conosce la Serie A e si addice perfettamente al gioco di Italiano. E' più un uomo d'area che un attaccante di manovra, quindi funzionale al gioco offensivo espresso dalla Fiorentina".

Buso prosegue: "Vlahovic? Giocatore straordinario che farà le fortune della Juve, ma ora non ci interessa più. Bravo Italiano a dare subito fiducia a Piatek che in questo momento da più sicurezze al tecnico rispetto a Cabral. Al brasiliano servirà del tempo per inserirsi, dovrà essere bravo anche Italiano a capire chi può dargli maggiori garanzie là davanti".