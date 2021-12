Bufera su Paulo Sousa: “Disertore”. E Boniek spiega: “Ci saranno conseguenze”

In Polonia non hanno preso bene la decisione del tecnico di andarsene in Brasile....

Redazione VN

Paulo Sousa è al centro delle polemiche in Polonia dopo l'improvvisa decisione di lasciare il ruolo di commissario tecnico per andarsene ad allenare in Brasile. L'ex tecnico viola ha chiesto la risoluzione consensuale del contratto, ma al momento la Federcalcio polacca non ha intenzione di cedere su questo punto forte dell’accordo in essere, con il presidente Cezary Kuleszache ha definito "irresponsabile" il comportamento del tecnico.

E sulla complicata vicenda è intervenuto anche l’ex numero uno Zbigniew Boniek, come riportano i quotidiani polacchi, spiegando come la Polonia sia ben garantita dal contratto, che proprio lui fece sottoscrivere all’ex centrocampista: “Il contratto di Paulo Sousa è ben assicurato, contrariamente a quel che si dice non può essere sciolto senza conseguenza in qualsiasi momento” (TMW).

La notizia ha mosso anche la stampa locale che, come prevedibile, non ha affatto preso bene l'addio del tecnico. Tanto che la prima pagina del Przeglad Sportow ha titolato questa mattina in prima pagina: "Disertore", che ricorda come fra tre mesi la Polonia sarà chiamata a giocare gli spareggi per la qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar (Sportmediaset).