Bressan: “Fiorentina, va bene anche la Conference. Venezia demoralizzato”

Il doppio ex di sabato: "L'obiettivo di quest'anno è l'Europa attraverso il gioco. Come primo passo anche la Conference League va benissimo"

Mauro Bressan, doppio ex della sfida in programma sabato al Franchi tra Fiorentina e Venezia, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: "I viola sono superiori al Venezia, se fa la prestazione che deve fare non ci sono dubbi su chi vincerà. Dipenderà molto dalla mentalità. I lagunari misero la squadra di Italiano in grande difficoltà ma oggi sono più in confusione hanno meno certezze e sono demoralizzati per la classifica e per aver perso molte partite all'ultimo minuto. Cosa manca ai viola per puntare alla Champions? L'obiettivo di quest'anno è l'Europa attraverso il gioco. Come primo passo anche la Conference League va benissimo".