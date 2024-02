Brekalo, 90′ senza gol alla prima con l’Hajduk: il Rijeka allunga in vetta

Brekalo non trova ancora il gol con la nuova maglia: serata frustrante per l'Hajduk

Esordio senza sorriso per Josip Brekalo con la maglia dell'HajdukSpalato, squadra croata alla quale è stato prestato con ingaggio coperto fino alla fine della stagione. L'altro ex viola Kalinic e compagni hanno pareggiato 1-1 sul campo dell'Osijek, avversario non irresistibile sulla carta, e hanno visto aumentare il divario con il Rijeka, dove giocano gli altri ex gigliati Pjaca e Fruk.