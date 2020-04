Borja Valero: “Spero ancora che si giochi. Futuro? Vorrei giocare altri due anni, sono in forma”

Queste le sensazioni dell’ex viola Borja Valero, intercettato dai colleghi spagnoli di AS:

Ho ancora la speranza che la stagione prosegua. Vorrebbe dire che i problemi principali legati alla salute sarebbero in via di soluzione. Ci si è mossi in ritardo, ci saremmo dovuti fermare prima…

Futuro? Voglio continuare a giocare. Dal 1 gennaio sono libero di trattare, ma questa situazione ha cambiato tutto, portando incertezza. Non so quello che succederà: dai test fisici risulto tra quelli più in forma, ed è per questo che voglio continuare a divertirmi per almeno un paio di anni.