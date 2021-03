Bonan a Montolivo: “Quando eri in giornata diventavi Rivera”

Su Milannews.com viene riportato un simpatico siparietto avvenuto sulle frequenze di Sky Sport. In vista della delicata sfida tra Milan e Manchester United di questa sera, Montolivo è intervenuto commentando i temi di attualità in casa rossonera. Nel corso del suo intervento, Alessandro Bonan, noto commentatore televisivo, ha esaltato l’ex viola paragonandolo ad uno storico ex della storia del Milan:”Quando eri in serata, o in pomeriggiata (ride, ndr) diventavi Gianni Rivera. Quando non lo eri, invece, eri il fratello“. Il commento in tono scherzoso di Bonan

“Prandelli? Abile nel nel gestire e vivere lo spogliatoio. Perchè non confermarlo?”