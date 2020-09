Bobby Duncan: “Gli ultimi anni sono stati montagne russe, ma ora abbasso la testa”

Dopo l’ufficialità del passaggio al Derby County (LEGGI), è tempo di presentazioni per l’ex viola Bobby Duncan. Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla tv ufficiale del club inglese: “È bello essere qui, sono entusiasta. È un’opportunità perfetta per me per tornare in Inghilterra e fare quello che so di poter fare meglio. o fame di fare bene. So che se voglio passare alla prima squadra devo fare le cose giuste fuori dal campo e anche su di esso, non vedo l’ora di iniziare. Gli ultimi anni sono stati delle montagne russe, ma ora sono qui e sono pronto ad abbassare la testa e lavorare. Credo di poter imparare dalle esperienze al Liverpool e alla Fiorentina”.