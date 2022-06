Boateng convola a nozze. Location? Radicondoli e… il metaverso

Il matrimonio di Kevin Prince Boateng passerà probabilmente alla storia. L'ex Viola è convolato ieri a nozze con la bellissima influencer Valentina Fradregrada. Il ghanese ha scelto la Toscana per il suo matrimonio, in particolare Radicondoli. La cerimonia è stata curata nei minimi dettagli dallo wedding planner Enzo Miccio. Ma c'è un altro dettaglio che ha davvero dell'incredibile. È stato infatti possibile seguire il matrimonio anche nel metaverso acquistando un biglietto dal costo di 50 Euro. Tagliandi che sono andati sold out in pochissimo tempo. Lo riporta La Nazione Siena.