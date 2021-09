Bernardeschi nei guai. Beccati 11 lavoratori in nero nel suo stabilimento

L'ispettorato del lavoro ha trovato alcune irregolarità nello stabilimento dello juventino

Federico Bernardeschi finisce del mirino dell'ispettorato del lavoro. Il motivo? Alcune irregolarità per quanto riguarda i suoi dipendenti nel suo stabilimento balneare di Marina di Carrara. Il Tirreno racconta come siano stati svolti dei controlli da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Massa Carrara, in collaborazione con i militari di Marina di Carrara, personale ispettivo dell'Ispettorato di Lucca - Massa Carrara e Nil di Lucca. Nella struttura sono stati trovati sedici lavoratori, di cui, però, soltanto 5 avevano un regolare contratto. Gli altri undici stavano sostanzialmente lavorando in nero. Lo juventino dovrà quindi pagare una multa di 40mila euro e i militari hanno "formalizzato un provvedimento di sospensione dell'attività".