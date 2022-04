Baiano sul dualismo Cabral-Piatek: “Serve continuità, alternanza controproducente”

L'ex attaccante: "Italiano valuta molto la settimana, gioca chi sta meglio. Qualsiasi scelta farà, sarà orientata sullo stato di forma"

Francesco Baiano , doppio ex della gara in programma domenica tra Napoli e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Il Napoli è per organico un delle squadre italiane da scudetto. Ci sono stati dei passi falsi ma è successo tutti ed è normale che accada nell'arco di un campionato, soprattutto quando hai a che fare con assenze importanti dovute ad infortuni, come nel caso degli azzurri. Osimhen ? Ha uno strapotere fisico impressionante, quando ha campo davanti diventa un'ira di dio".

Baiano si concentra poi sulla Fiorentina: "Italiano ha compattato la difesa, la squadra ora subisce poco e non è semplice per il suo modo di giocare propositivo. In fase di non possesso aiutano tutti. La riprova sarà la gara di domenica, contro il Napoli devi essere al top altrimenti fai brutte figure. Torreira? E' una perdita molto importante per la Fiorentina, è un giocatore che riesce a dare i tempi. Amrabat è un giocatore importante ma con caratteristiche diverse. Cabral o Piatek? Bisogna dare continuità e decidere chi è il titolare e chi la riserva. Giocare una volta sì e due no è controproducente. Vincenzo (Italiano, ndr) valuta molto la settimana, gioca chi sta meglio. Qualsiasi scelta farà, sarà orientata sullo stato di forma".