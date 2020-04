Baggio, grazie ad un suo fan club 36.000 mascherine per il nord Italia

Trentaseimila mascherine per l’Italia, nel segno del Divin Codino. In Oriente, Roberto Baggio, è ancora ammiratissimo da tantissima gente, anche per aver unito sport e fede. A Chengdu, in Cina, dal 1998 esiste un fan club molto attivo che ne ricorda le gesta. Augustine Chan, Li Ke e gli altri “baggisti” del fan club l’hanno contattato nelle scorse settimane facendogli sapere che, attraverso una scuola elementare locale, avrebbero voluto inviare in Italia 36 mila mascherine. «La destinazione sceglila tu». E Roby ha indicato Vicenza, dove è cresciuto, e Brescia, dove ha concluso la sua meravigliosa carriera: 13 mila sono già arrivate all’ospedale San Bortolo di Vicenza, altre 23 mila viaggiano in direzione della Leonessa, come ha confermato il direttore dell’Agenzia di Tutela della Salute Claudio Sileo; saranno destinate alle residenze sanitarie per anziani. Lo scrive Il Corriere Dello Sport.