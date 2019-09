Babacar al Lecce, DS Parma: “Colpo importante, Serie A più competitiva”

In un tempo in cui la Fiorentina punta molto sui giovani in attacco, viene spesso da pensare a quando il giovane in rampa di lancio era Khouma Babacar. In un’intervista al Corriere Salentino, il DS del Parma Daniele Faggiano si è riferito proprio al senegalese per fare un’esempio di quanto sia più alto il livello del massimo campionato italiano:

La Serie A quest’anno è un campionato molto più competitivo e lo si vede dalle piccole cose come per esempio questa operazione della squadra di Liverani: secondo me si tratta assolutamente di un colpo importante per loro