Oggi, 19 novembre 2019, Kurt Roland “Uccellino” Hamrin, bomber assoluto della storia della Fiorentina (grazie ai 208 gol segnati in 362 gare ufficiali), compie 85 anni.

La redazione di Violanews porge i più sentiti auguri alla grande ala destra che fece grande la Fiorentina dal 1958 al 1967.

Kurt Hamrin arrivò a Firenze nel settembre del 1958, fresco del titolo di vice campione del mondo con la sua Svezia. In maglia viola vinse una Coppa delle Coppe (1961), 2 Coppa Italia (1961 e 1966) ed una Coppa Mitropa (1966), a cui vanno aggiunti due secondi posti in Serie A (1959 e 1960) e le finali, perse, di Coppa delle Coppe nel 1962, di Coppa Italia nel 1958 e nel 1960 e di Coppa Mitropa nel 1965.

Ricordiamo che proprio Hamrin e a Julinho ispirarono la nascita del “Viola Club 7Bello”, che in questa stagione festeggia i 55 anni.