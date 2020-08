Arquilla su Gilberto: “A Firenze non gli è stato dato il tempo. Oggi è da Seleçao”

L’agente e esperto di calcio sudamericano Angelo Arquilla ha parlato a Tuttomercatoweb.com del passaggio di Gilberto al Benfica, dopo che nel 2015 fu uno dei fautori del trasferimento del brasiliano alla Fiorentina: “E’ un grande colpo del Benfica, ha fatto un grande anno al Fluminense. A Firenze non gli hanno dato il tempo di ambientarsi e la giusta fiducia. È arrivato ed era giovane, aveva vissuto solo a Rio, poi ha dimostrato tanto: ci avevo visto bene quando ho segnalato il giocatore ad Angeloni e Sousa. A mio avviso avrebbero dovuto tenerlo perché oggi è un giocatore che può andare in Nazionale e magari, come successo anche in passato, il Benfica lo cederà a un top club. Ci aveva pensato anche il Crotone, poi chiaramente è arrivato il Benfica”.