Ariatti racconta la promozione in A: “La società spaccò il gruppo. Ci cambiavamo in due spogliatoi diversi”

Luca Ariatti, ex centrocampista viola, protagonista della cavalcata in Serie A, racconta ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno la storica stagione della promozione:

A Catania presi un rigore decisivo per andarci a giocare lo spareggio col Perugia. E’ un rigore che se ti danno contro la partita finisce con due espulsi, anche Mondonico ero perplesso. Quella stagione fu molto particolare. Prima di Natale giocavamo a Napoli, pareggiammo 2-2 ed io venni espulso. Una volta tornati nello spogliatoio, ci accorgemmo che molti vestiti erano spariti. Erano i vestiti dei giocatori che non sarebbero stati confermati nel mercato di gennaio. Si creò una spaccatura incredibile nel gruppo. I non confermati erano costretti a cambiarsi nello spogliatoio degli ospiti, ad alcuni di loro non era perfino permesso di festeggiare i compleanni. Arrivo Prandelli? Potevo essere utile alla causa, però non ho rimpianti perchè sono andato all’Atalanta, che è una grandissima società