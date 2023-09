Amrabat si tinge ufficialmente di rosso: scelto anche il numero di maglia

"Il numero di maglia di Sofyan Amrabat al Manchester United può ora essere confermato, dopo aver completato il suo trasferimento in prestito dalla Fiorentina". Con queste parole Sofyan Amrabat è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester United. L'ex centrocampista della Fiorentina ha scelto anche il suo nuovo numero di maglia, il 4. In questo modo, inizia a tutti gli effetti l'avventura di Amrabat in Inghilterra.