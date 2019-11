Amoruso: “Vlahovic deve migliorare, non è ancora padrone della propria forza”

Lorenzo Amoruso, ha parlato così, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, della disfatta viola a Cagliari:

“Non abbiamo corso male, non abbiamo corso per niente, è diverso. Giocatori come Castrovilli, Dalbert e Chiesa hanno corso in maniera inferiore a quello che la partita esigeva, se loro rendono meno gli avversari, che già sono validi, escono fuori. La partita di Cagliari è stata deludente per l’assetto tattico che non può rimanere lo stesso senza gli interpreti che l’hanno reso così redditizio. Devi tirare fuori le tue caratteristiche migliori contro chiunque, sfruttare velocità in ampiezza, negli spazi che loro ti danno e non l’hai fatto.La prestazione è brutta ed avere 15 giorni senza giocare non aiuta perché restano nella mente i 5 goal incassati. Mi domando se Montella debba rivedere qualcosa a livello fisico, bisogna ritornare a correre e anche Montella sembra essersene accorto. Il problema diventa andare a pescarle queste energie se non sono state accumulate in estate. La Fiorentina non si è mai compattata, c’è da migliorare mentalmente oltreché a livello tattico, per una squadra giovane”.

Sui rinforzi: “La Fiorentina a gennaio sarà costretta ad andare sul mercato ed ha bisogno di giocatori pronti a centrocampo, qualcuno che possa dare respiro ai titolari. C’è la possibilità di spendere, ma il vero nodo è l’ingaggio, si cercheranno giocatori che, per quanto di valore, abbiano un ingaggio alla portata”.

Su Vlahovic: “Non è un caso se Montella lo ha tenuto fuori fino ad adesso, non è ancora padrone della propria forza. Nel primo tempo non ha retto un pallone, è un po’ fanfarone. Sono il primo a dire che è un potenziale crack, ma deve capire che non può fare il pressing da solo o reggere i duelli contro più avversari insieme”.