Amerini: “Domani partita ideale per prendersi l’Europa”. Sulla Coppa Italia…

L'ex viola sulla gara contro il Venezia: "La Fiorentina sulla carta è favorita, è la partita ideale per prendersi l'Europa"

Daniele Amerini, doppio ex di Fiorentina-Venezia oggi procuratore, è intervenuto ai microfoni di tmw news, queste le sue parole sulla gara in programma domani pomeriggio al Franchi: "Il Venezia era partito molto bene, sembrava aver puntato su delle scommesse vincenti, ma si è perso dopo poco. Sono convinto che abbia una buona ossatura ed un ottimo allenatore, sta pagando la poca esperienza. La Fiorentina sulla carta è favorita, è la partita ideale per prendersi l'Europa".