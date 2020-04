Amauri e la rete segnata al Milan: “Il minimo che potessi fare. Quella Fiorentina…”

L’ex viola Amauri è intervenuto in un’intervista Instagram con footballstation.it, ripercorrendo le tappe più significative dei 16 anni in Italia. Tanti gli aneddoti e le curiosità svelate: Cassano, Del Piero, Romario, Van Nistelrooy, il gol al Real in Champions League ma anche l’unica rete in viola (su assist di Jovetic), che contribuì al primo scudetto della Juventus di Conte.

Ecco le sue parole: “Era il minimo che potessi fare. La Fiorentina mi aveva dato la possibilità di rimettermi in gioco dopo sette mesi di infortunio. In quel periodo si lottava per non retrocedere. Noi abbiamo vinto col Milan, la Juve era uscita con i tre punti da Palermo. A fine partita mi sono arrivati tanti messaggi dai miei ex compagni. È stato bello: non sono riuscito a dare il massimo con i bianconeri, ma ho dato comunque un piccolo contributo al primo Scudetto dei tanti vinti negli anni successivi”.