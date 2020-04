Amarcord Sella: “Fiorentina, pochi gol ma tutti decisivi. E quando torno in città i tifosi me lo ricordano”

L’ex viola Ezio Sella ha affidato a Radio Bruno i suoi ricordi dell’esperienza alla Fiorentina:

Fiorentina? Venivo dalla Serie C, non avevo fatto il ritiro perchè ero impegnato con la rappresentativa. Mi allenavo a Firenze, cercavo un’occasione per giocare. Mazzone mi stimava ma non buttava mai dentro i giovani. Davanti a me c’erano Desolati e Casarsa e poi arrivò Prati che però aveva grossi problemi fisici. Fu Mario Mazzoni a farmi giocare quando subentrò in panchina. Mi aiutava tanto, mi dava motivazioni. Dopo di lui arrivò Chiappella che mi diede fiducia, quando subentrò stavo facendo bene e mi confermò la fiducia. Gol? Alla Fiorentina non ne ho fatti tanti, però tutti determinanti. Vlahovic? E’ un talento, ha qualità enormi: gli va data fiducia, diventerà importante per la squadra. Firenze? E’ stata la piazza dove ho avuto più gioie da calciatore, mi son trovato bene e anche oggi quando torno ci sto bene. Molti si ricordano di me, mi fa piacere.