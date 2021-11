Altre brutte notizie per il Milan: c’è lesione per Rebic, si allunga lo stop

Non la notizia migliore per il risveglio del mondo Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Come hanno evidenziato i controlli svolti in merito all'infortunio di Ante Rebic, assente ieri nella gara persa dal Milan contro la Fiorentina, per il croato ex viola si tratta di lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore, fa sapere la società rossonera, verrà rivalutato tra una decina di giorni.