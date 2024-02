Albertosi operato al cuore: “Dopo due giorni ero già a casa”

Le parole di Albertosi

"In passato avevo avuto due infarti — le parole di Albertosi al Corriere della Sera — da lì ho iniziato ad avvertire sempre più una sensazione d’affanno anche solo a camminare. Mi hanno messo un defibrillatore, ma dopo qualche tempo in cui sono stato monitorato mi hanno detto che era importante eseguire l’operazione. Il 16 dicembre sono stato ricoverato e due giorni dopo ero già a casa e mi sono goduto il Natale in famiglia. Ho reagito bene, mi sentivo benissimo".