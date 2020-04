Albertosi: “Impossibile giocare a luglio, niente scudetto. Oggi chi mi somiglia di più è…”

L’ex portiere viola Enrico Albertosi ha parlato a Itasportpress. Queste le sue dichiarazioni: “Ripresa del campionato? Secondo me dovrebbero fermare tutto e non assegnare lo scudetto. Non è più un campionato regolare, anche se poi riprenderanno sicuramente a giocare. Se continueranno il campionato, non sarà normale. E poi ci sono le coppe da giocare. Non sappiamo ancora quale sarà il calendario. Credo che non si possa giocare fino a luglio e poi riprendere il campionato. Non è fattibile.

La vittoria dello scudetto col Cagliari nel 1970? È stato un anno incredibile. Nessuno avrebbe immaginato che potessimo vincere uno scudetto e invece dopo una grande cavalcata ce l’abbiamo fatta. Abbiamo preso la consapevolezza di poter lottare per il vertice arrivando secondi l’anno prima dietro alla Fiorentina. Portiere di oggi che mi somiglia di più? Quando ha iniziato a giocare avrei detto Gigi Buffon perché era spericolato. Anche Mattia Perin mi sembra un portiere di questo tipo. Forse in questo momento è lui quello che più mi somiglia”.