Agroppi: “Dragowski? Devo tirare le orecchie a Italiano, gara troppo importante”

L'appunto del tecnico: "Errore a parte, non avrei messo il polacco in Coppa Italia. Magari era un po' demoralizzato"

L'ex tecnico viola Aldo Agroppi è intervenuto a Radio Bruno esprimendo la propria opinione su alcuni dei temi più caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Devo tirare le orecchie a Italiano, come un babbo o un nonno. Contro la Juventus non avrei messo Dragowski, il traguardo era troppo importante. Non giocava da tanto tempo e c'era tanta tensione per via del valore della gara".