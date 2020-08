Ag. Viviano: “Richieste in Italia e all’estero, presto novità”

Il futuro dello svincolato Emiliano Viviano è tutto da decifrare. Il portiere ex Viola, grande tifoso della Fiorentina, sta valutando le proposte. Sampdorianews ha intervistato il suo agente Claudio Vigorelli:

Non è un mistero quanto Emiliano tenga alla Sampdoria, il suo desiderio è quello di ritornare un giorno. Siamo in attesa, non dipende soltanto da noi. Adesso è svincolato ma abbiamo alcune richieste in Italia e all’estero. Stanno arrivando un pò di interessamenti.