Addio a tinte Viola. Niente accordo con Corvino, Baroni saluta Lecce

Futuro decisamente in bilico quello della panchina del Lecce come racconta Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito web. Ieri si è tenuto il primo contatto fra gli ex Viola Marco Baroni e Pantaleo Corvino (che ha recentemente parlato in una conferenza show) per capire se ci fosse la volontà di continuare insieme. Nessuna possibilità che il tecnico rimanga sulla panchina dei salentini, si legge sul portale. Il motivo è la durata del contratto discusso, Corvino ha offerto al tecnico fiorentino un accordo annuale. Baroni, dal canto suo, voleva un contratto quantomeno biennale.