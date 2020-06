A cena con un collega risultato positivo al Coronavirus: un ex viola a riposo precauzionale

La positività riscontrata nelle ultime ore al giocatore del Venezia ha coinvolto anche il giocatore del Padova, Nicolò Fazzi, che sarebbe stato a cena con quest’ultimo, di cui non si conosce ancora l’identità, come svelato in anteprima da Il Gazzettino. Inoltre, come riportato da Il Gazzettino nonostante sia risultato negativo ai test l’ex Fiorentina si trova a riposo precauzionale: c’è da attendere il secondo giro di test per capire se risulti o meno contagiato. Una beffa visto che Fazzi si sta preparando alla grande per disputare i playoff con la sua squadra. Nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato del Padova che ha rivelato: “A titolo precauzionale, è stato deciso di non far partecipare alle sedute di allenamento collettive di questa settimana il centrocampista Nicoló Fazzi. Sabato il giocatore si è regolarmente sottoposto a tampone Covid, risultando negativo come tutti gli altri tesserati”. Infine, la verità: “Lo stesso giocatore ha comunicato di aver incontrato nella serata di sabato alcune persone, compresa una che domenica è risultata positiva ad un tampone effettuato in settimana”.