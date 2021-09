90 anni fa il rifiuto del saluto fascista di Bruno Neri. Stasera uno speciale in tv

Alle 20:10 su TeleIride andrà in onda uno speciale su quell'avvenimento

Il 10 settembre 1931, esattamente 90 anni fa, prima dell'amichevole contro il Montevarchi, Bruno Neri, uno dei giocatori viola, non saluto "romanamente" le poche migliaia di spettatori presenti al "Berta" di Firenze. Quella gara venne disputata per testare il nuovo terreno di gioco in previsione dell'inaugurazione ufficiale dello stadio che sarebbe avvenuta 3 giorni dopo contro gli austriaci dell'Admira. Stasera alle ore 20:10 su Tele Iride(Canale 96 DT) andrà in onda uno speciale su quella vicenda che, a distanza di 90 anni, cattura ancora l'interesse di molte persone.