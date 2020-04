1982, Accadde oggi: la Juventus acquista Platini, alla Fiorentina arriva Passarella

Alcune date del calcio italiano sono sottovalutate per la loro importanza e l’impatto che avrebbero avuto sugli anni futuri. Una di queste è il 30 aprile 1982, esattamente 38 anni fa, quando negli uffici dell’allora Lega Calcio Professionisti arrivano due richieste di trasferimento da parte di Juventus e Fiorentina: a distanza di pochi minuti i bianconeri si sono messi d’accordo con Michel Platini e i viola hanno acquistato Daniel Passarella.

Quel penalty distrugge i sogni di gloria della Fiorentina, bloccata sullo 0-0 a Cagliari. I viola possono consolarsi con l’arrivo di Passarella, leader dell’Argentina campione del mondo del 1978. Comandante difensivo e personalità da vendere, “El Gran Capitan” è uno dei più grandi liberi della storia del calcio, con un pacchetto di qualità che comprende tecnica, carisma, tattica, senso dell’anticipo, eleganza, fisicità (malgrado un’altezza non statuaria) e furbizia: ne sa qualcosa Dino Zoff, beffato al Mondiale 1982 da una punizione dell’argentino, mentre sta posizionando la barriera. A Firenze si sfregano le mani, e fanno bene, perché Passarella contribuisce a stagioni importanti, vissute costantemente nella zona-Europa, prima dell’addio nel 1986, destinazione Inter. In maglia viola ha segnato 35 gol in 139 partite: non male per un difensore. Ma Passarella, insieme a pochi altri eletti, sta nell’Olimpo della difesa. Lo ricorda Sport Mediaset.