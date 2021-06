Vacanza annullata e di corsa a Roma: Castrovilli pronto per Euro 2020. La Uefa…

Il numero 10 della Fiorentina ha raggiunto la Nazionale di Mancini nel ritiro pre-Europeo di Roma, in attesa del pronunciamento dell'Uefa

Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini, radunata a Roma. Il centrocampista giallorosso ha dovuto alzare bandiera bianca per il problema alla coscia, come ha fatto sapere lui stesso sul proprio profilo Instagram.

In vista dell'esordio europeo con la Turchia, previsto domani sera allo "Stadio Olimpico" è stato allertato il viola Gaetano Castrovilli che ha ricevuto la notizia mentre era pronto a partire per le proprie vacanze. A riportarlo è stata Lady Radio che ha raccontato che il numero 10 gigliato fosse già pronto a volare alle Seychelles, con tanto di valigie chiuse. Viaggio che il classe '97 è stato felice di annullare, per rispondere alla chiamata last-minute del Ct. Il pugliese è arrivato nel ritiro azzurro intorno alle 13. Adesso si attende solamente che l'Uefa si pronunci sulla richiesta della Figc di sostituzione. Fuori Pellegrini, dentro Castrovilli che vede riaccendersi il sogno azzurro, quando sembrava ormai sfumato.