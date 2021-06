Mancini: “Siamo una grande squadra, sono fiducioso. Pellegrini? Dispiace”

Le parole del ct alla vigilia di Turchia-Italia

"Sarà una bella serata, giochiamo contro una squadra tecnica, ma noi abbiamo lavorato bene in questi anni e vogliamo continuare così. Sono molto fiducioso. Pellegrini? Ci dispiace, come giocatore e come ragazzo, è triste lasciare l'Europeo così all'ultimo giorno. Credo sia importante creare empatia nel gruppo, speriamo di giocare bene e divertire. Ai miei ragazzi dirò che bisogna godersi momenti belli come questi. Dovremo entrare in campo tranquilli e consapevoli che siamo una grande squadra".