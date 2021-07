Italia, verso la Spagna dubbio Chiesa-Berardi. Castrovilli ancora in tribuna

Un dubbio in avanti per Mancini, che schiererà Emerson Palmieri a sinistra al posto di Spinazzola. Castrovilli out

Redazione VN

Si avvicina per l'Italia di Mancini la semifinale di Wembley contro la Spagna, che si disputerà a Londra martedì sera alle 21. Il ct dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola dopo la rottura del tallone d'Achille sinistro. Come riporta Rai Sport, oggi ci sarà l’ultimo allenamento Azzurro a Coverciano prima della partenza per l'Inghilterra. Mancini sembra intenzionato a riproporre l'undici che ha eliminato 2-1 il Belgio, con Emerson Palmieri che prenderà il posto del giocatore della Roma e il dubbio Chiesa-Berardi. Castrovilli invece sembra ancora una volta destinato alla tribuna.