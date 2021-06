Italia, Chiellini tenta il recupero. In dubbio con l’Austria

Nel mirino gli ottavi di finale dell'Europeo sabato contro l'Austria

Come riportato da l'ANSA gli Azzurri sono scesi oggi in campo a Coverciano per il primo allenamento di preparazione in vista degli ottavi di finale in programma a Londra contro l'Austria. Giorgio Chiellini, alle prese con un problema al flessore della coscia sinistra, ha continuato anche oggi a lavorare a parte ma ha ripreso a correre. L'obiettivo è recuperare per la partita del 26 giugno e i prossimi giorni si annunciato decisivi. Anche Florenzi (assente nell'ultima partita per una contrattura al polpaccio) dopo gli accertamenti effettuati stamani a Firenze prosegue un programma personalizzato che per adesso gli ha impedito di lavorare in campo.