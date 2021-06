FOTO VN – Calciatori azzurri al CS. Ma Gattuso non c’entra

I giocatori azzurri arrivano ai Campini per svolgere lavoro di scarico

Dopo la bella vittoria contro la Svizzera andata in scena ieri, alcuni calciatori Azzurri hanno raggiunto il centro sportivo Viola in mattinata. Vi proponiamo le foto dell'arrivo scattate dal nostro inviato ai Campini. Nonostante in casa Viola siano ore caldissime per quanto riguarda l'addio di Gattuso, questo episodio non ha nulla a che fare con l arrivo dei Nazionali. I calciatori azzurri, fra cui si riconoscono Berardi e Barella, sono arrivati al Centro Sportivo Davide Astori per fare lavoro di scarico.