Ex viola, in Croazia ce l’hanno con Rebic: ecco cos’ha combinato con la Spagna

Sull'1-0 per la propria Nazionale e nel momento di maggior pressione degli iberici, l'attaccante del Milan è uscito dal campo... per cambiarsi le scarpe

Come riporta tuttomercatoweb.com, in Croazia ma anche all'interno della stessa selezione guidata dal c.t. Zlatko Dalić sono in molti ad accusare Ante Rebic per quanto fatto oggi durante il match poi perso contro la Spagna. Sull'1-0 per Modric e compagni, nel momento di maggior pressione delle Furie Rosse che stavano cercando il pareggio, l'attaccante del Milan ha deciso di sua spontanea iniziativa di uscire momentaneamente dal campo per cambiare le scarpe da gioco. E così proprio al 38' del primo tempo, con un uomo in più, i giocatori di Luis Enrique sono riusciti a trovare il gol del pareggio. In tanti tra i giocatori croati se la sono fortemente presa con Rebic, tra cui anche il capitano Modric.