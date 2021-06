Da Coverciano: Verratti è recuperato, con la Svizzera tornerà tra i convocati

Il c.t. azzurro Roberto Mancini potrà ricontare sul centrocampista abruzzese

Ieri sera era in tribuna insieme al gigliato Gaetano Castrovilli, arrivato da poco nella comitiva dopo l'infortunio di Pellegrini. Adesso Marco Verratti, però, torna arruolabile, e dalla prossima partita, contro la Svizzera, Roberto Mancini potrà ricontare sul centrocampista del PSG. Come riporta, infatti, gazzetta.it, al contrario di Florenzi, ai box per un problema al polpaccio, Verratti potrà scendere in campo contro gli elvetici. La palla ora passa al c.t. azzurro, il quale sembra orientato almeno per il momento a confermare il terzetto Barella-Jorginho-Locatelli visto contro la Turchia.