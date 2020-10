VN – Sarri ha l’accordo per svincolarsi dalla Juve: aspetta solo una proposta concreta

Maurizio Sarri, tecnico ex Juventus, è sicuramente il più chiacchierato in ottica viola come eventuale sostituto di Iachini. Il tecnico originario del Valdarno, legato per territorio e famiglia alla Fiorentina, potrebbe anche accettare una panchina come quella viola, a patto di un progetto tecnico importante, vista anche la voglia di tornare subito in panchina.

Secondo quanto raccolto da Violanews, nella giornata di ieri Sarri ha raggiunto con la Juventua l’accordo totale per svincolarsi dal proprio contratto, che sarebbe durato ancora tutta la stagione in corso, con una formula capace di accontentare tutti. L’accordo tra Sarri e bianconeri, però, diventerà ufficiale solo quando arriverà al tecnico una proposta ufficiale per una nuova panchina, che per adesso non è arrivata. Sarri, quindi, aspetta una mossa della Fiorentina (o della Roma, che ha gli occhi sul tecnico), per tornare in panchina il prima possibile.