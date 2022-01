VN – Giovani in uscita: dopo Dalle Mura parte Cerofolini? Il punto

Operazioni in uscita per la Fiorentina: Cerofolini, Dalle Mura e Lovisa i nomi più caldi tra i profili cresciuti nelle giovanili

Non solo mercato in entrata, la Fiorentina si occupa anche dello sfoltimento della propria rosa. Come raccolto da Violanews.com, la società gigliata sta portando avanti qualche trattativa in uscita, per gestire qualche giovane di prospettiva.

Il primo nome sulla lista è quello di Cerofolini, portiere classe '99 che non ha offerte in Serie B. Su di lui si registra l'interesse della Pistoiese che lo vorrebbe in prestito. Si aspetta solo decisione dell'ex Reggiana. Invece Dalle Mura ha lasciato Cremona ed è un nuovo giocatore del Pordenone, dove ritroverà Alessandro Lovisa. Tutti in cerca di una vetrina per mettersi in mostra, in ottica di un futuro a tinte viola.