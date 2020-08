VN – La volontà di Dalbert facilita lo scambio con Biraghi: il brasiliano vuole solo Firenze

Come vi raccontavamo nella giornata di ieri, sembra sempre più vicino il rinnovo dei prestiti tra Inter e Fiorentina per Dalbert e Biraghi (CLICCA QUI). Secondo quanto raccolto da Violanews, la trattativa con i neroazzurri è stata resa molto più facile proprio dallo stesso Dalbert, che ha spinto per rimanere a Firenze. Il brasiliano, che non ha giocato una stagione brillante, si è trovato molto bene con Iachini e vuole prendersi una rivincita il prossimo anno, dimostrando il suo valore in maglia viola. Nonostante le pretendenti, sopratutto brasiliane, che speravano di riportarlo in patria, il terzino ha sempre messo in cima alla sua lista di priorità la Fiorentina.