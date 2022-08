VN – Kouame prepara le valigie: quattro club su di lui. Il punto

Sono giorni chiave per il futuro di Christian Kouamè: in ritiro si sta impegnando molto e Italiano l'ha apprezzato, difficile però che possa restare come terza punta dietro Jovic e Cabral. Gli interessamenti non mancano: in Italia hanno bussato Spezia e Cremonese, mentre all'estero si sono fatte avanti Nantes e Galatasaray. Situazione fluida e non si escludono altre piste. Il futuro dell'attaccante ivoriano, insomma, sembra lontano dalla Fiorentina.