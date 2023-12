Il jolly della Fiorentina, che da punta può essere spostato come esterno, è pronto per prolungare il suo contratto e rimanere a Firenze.

Italiano non si vuole privare di Kouamè. Il jolly della Fiorentina, che da punta può essere spostato come esterno, è pronto per prolungare il suo contratto e rimanere a Firenze. L'ex Genoa si trova molto bene nel capoluogo toscano e la società viola sta lavorando per il rinnovo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo contratto sarà datato 2027.