VN – Saponara, il Parma stringe: apertura del giocatore, si tratta sulla formula del trasferimento

Il Parma stringe per Riccardo Saponara, uno degli esuberi della Fiorentina destinato a partire in questi giorni. Nuovi contatti positivi in mattinata tra il diesse degli emiliani, Marcello Carli, e l’agente del giocatore Luca Puccinelli. Il fantasista ha dato la sua disponibilità al trasferimento, visto che in Viola – nonostante un pre campionato positivo – sembra chiuso. Tra l’altro Carli è un grande estimatore di Saponara da tempi non sospetti, visto che lo lanciò proprio il dirigente toscano all’Empoli vendendolo al Milan per 4 milioni di euro. Ora le loro strade potrebbero ritrovarsi in Emilia.

Il Parma lavora al prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina preferirebbe monetizzare, ma in questo momento gli emiliani (hanno tanti obblighi di riscatto sul groppone…) non sembrano propensi a chiudere subito per un trasferimento a titolo definitivo. C’è il placet anche del neo tecnico ducale Fabio Liverani, che ha allenato Saponara a Lecce negli ultimi mesi. Dopo Sottil a Cagliari (in prestito con diritto di riscatto) il club viola può piazzare un altro degli elementi che non rientrano nei piani della prossima stagione.