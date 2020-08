VN – Il Milan propone lo scambio secco Milenkovic-Paquetà, viola fermi sulla richiesta iniziale

Il Milan sta provando, in vari modi, a convincere la Fiorentina a separarsi da Nikola Milenkovic, che andrà in scadenza di contratto il prossimo anno ed è molto richiesto sul mercato. I rossoneri, inoltre, hanno la carta Stefano Pioli, che conosce bene il centrale serbo, ed è il suo primo sponsor. Secondo quanto raccolto da Violanews, il Milan, dopo aver preso informazioni sulla valutazione del cartellino, e aver considerata esagerata la valutazione di 50 milioni di euro, stanno provando una nuova via. La società rossonera, infatti, sembra intenzionata a proporre uno scambio secco tra Milenkovic e Paquetà, che piace tanto ai viola, e viene valutato circa 30 milioni di euro, ovvero il prezzo che il Milan vorrebbe spendere per il difensore viola. La Fiorentina spera ancora di poter ricavare, in caso di cessione, tutto il tesoretto richiesto, lasciando per ora in stad-by l’ipotesi di scambio con il brasiliano, anche se il discorso potrebbe essere riaffrontato più avanti, magari con l’aggiunta di una parte cash dal Milan.