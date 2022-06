VN – Dragowski, si defila una pretendente e la pista spagnola prende quota

I Saints hanno appena ingaggiato il portiere Bazunu dal Manchester City (anno scorso in prestito al Portsmouth), quindi automaticamente si allontanano dal polacco. I l Bournemouth, invece, lavora da molto tempo all'affare, ma ancora non si registrano offerte ufficiali . Il che mette in gioco una terza pretendente.

Le voci dalla Spagna circa un interessamento dell'Espanyol hanno trovato conferme nelle verifiche svolte dalla nostra www. L'idea del giocatore è di giocare in Premier League, ma un affondo deciso potrebbe convincerlo a rivedere la sua preferenza. Per quanto riguarda la situazione in entrata, i nomi in cima alla lista rimangono quelli di Cragno e Vicario.